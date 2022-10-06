Премьер ДНР оценил открытие российского рынка для республики | 360°

Спецоперация 06 октября 2022, 10:45 Поделиться Telegram

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Viber Премьер ДНР оценил открытие российского рынка для республики Премьер ДНР Хоценко: российский рынок поможет республике нивелировать эффект от санкций РИА «Новости»

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Открытие российского рынка для ДНР перекроет негативный эффект от санкций. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал премьер ДНР Виталий Хоценко.

«Что такое санкции, когда перед тобой открывается 145-миллионный рынок нашей России», — сказал он.

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По его словам, выход республики на эту площадку поможет региону нивелировать эффект от введенных иностранными государствами санкций.

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Хоценко заявил, что сотрудничество с российским рынком создаст нишу сбыта для бизнеса из ДНР. Также он отметил, что теперь республике доступна и площадка Евразийского экономического союза, где, помимо РФ, есть и площадки других стран содружества.

Кроме этого, Хоценко упомянул и рынок других новых территорий России. Среди них ЛНР, а также бывшие территории Запорожской, Херсонской и частично Николаевской областей Украины. По мнению премьера ДНР, в этих регионах для бизнеса ДНР есть еще пять-шесть миллионов потенциальных покупателей.

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