Спецоперация 18 ноября 2023, 19:36 «Прекратим эту бойню». Франция призвала остановить поставки оружия на Украину Французский политик Филиппо призвал прекратить поставки оружия для ВСУ Pxhere

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Запад должен прекратить бессмысленные поставки оружия Украине. С таким заявлением выступил французский политик Флориан Филиппо в социальной сети Х.

«Давайте срочно прекратим эту бойню и перестанем впустую поставлять оружие и миллионы Зеленскому», — сказал он.

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Политик подчеркнул, что даже западные СМИ стали писать о невозможности Вооруженных сил Украины победить. Хваленое контрнаступление постиг полный провал.

США уже сократили объемы помощи для Украины. Новый пакет поддержки от Соединенных Штатов страна не получит до середины декабря или до следующего года. Нехватка снарядов может привести к отступлению ВСУ.

Ранее Германия признала провал Запада в поддержке Украины. ВСУ получат меньше танков, чем ожидалось.