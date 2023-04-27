Спецоперация 27 апреля 2023, 16:16 Прекращение огня артиллерии в Артемовске оказалось шуткой Пригожина Предприниматель Пригожин назвал военным юмором прекращение огня в Артемовске РИА «Новости»

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Бойцы частной военной компании «Вагнер» не собираются прекращать ведение боевых действий в Артемовске (украинское название — Бахмут) даже во время визита иностранных журналистов. На это указал российский предприниматель Евгений Пригожин, назвав свое прошлое заявление военным юмором. Заявление бизнесмена распространила его пресс-служба.

Пригожин пояснил, что из соседнего с Артемовском города Часов Яр поступила информация, что командующий бригадой украинских войск с позывным Цербер объявил о приостановке огня, чтобы запустить в город американских журналистов.

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«В целях поржать я сделал заявление в СМИ, все СМИ выходят с заголовками „Пригожин приостановил огонь“, „‚Вагнер‘ дает возможность заехать американским журналистам“, „Наступление на Артемовск приостановлено“. Ребята, это юмор такой военный. Юмор и ничего, кроме юмора», — заявил предприниматель.

Он добавил, что за командующим украинской бригадой с позывным Цербер российские силы уже давно ведут охоту, но каждый раз ему удается ускользнуть.

В своем первом «шуточном» заявлении Пригожин сравнил американских журналистов с военкорами и предостерег украинских военных от попытки стянуть в город дополнительные резервы под прикрытием сотрудников СМИ.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки штурмовые отряды российских сил освободили еще четыре квартала Артемовска в северо-западной, западной и юго-западных частях города. Помощь им в этом оказали бойцы воздушно-десантных войск, которые сдерживали атаки украинских боевиков.