Спецоперация 16 сентября 2022, 23:43 Поделиться Telegram

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Viber Преимущество России над Украиной оценили в Венгрии Глава канцелярии премьера Венгрии Гуйяш: точку в украинском кризисе поставит Россия

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Россия находится в преимущественном положении в ситуации с украинским кризисом и может объявить о своей победе в любой момент. Как сообщило издание Infostart, такое заявление сделал глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Введенные санкции против России, пояснил он, не оправдали ожиданий. Доходы страны от нефтегазового сектора только выросли, чем значительно увеличили ее силу и поставили в преимущественное положение.

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Гуйяш отметил, что современная Россия не представляла угрозы Евросоюзу или НАТО, но столкнулась с ограничениями. Санкции окончательно заставят ее переключиться на страны Азии и вести с ними экономическое сотрудничество, что негативно скажется на состоянии ЕС.

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Представитель кабмина Венгрии отметил: пока еще не поздно, с Россией нужно восстановить диалог хотя бы вопросам энергетики, чтобы после вернуться к обычным торгово-экономическим отношениям.

Он добавил, что ситуация с национальными меньшинствами на Украине всегда оставалась сложной, а власти эту политику полностью провалили. В качестве примера Гуйяш напомнил о законе об образовании, который привел к закрытию венгерских школ в западных районах страны. Он добавил, что понимает причины, по которым Россия встала на защиту русскоязычных жителей Донбасса.

Комментируя сроки окончания ситуации на Украине, чиновник отметил, что прекращение боев необходимо, но пока шансы на это невелики. Гуйяш добавил, что преимущественное положение России позволит ей заявить о победе в любой момент и поставить точку в сложившейся ситуации.

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