Бойцы 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ сдали позиции и отступили в Донецкой Народной Республике. За это представители украинской теробороны расстреляли их. Такую информацию сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Все случилось 25 июля в населенном пункте Покровское в ДНР.

«Остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ попали под шквальный огонь и были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны, занимавших позиции второго эшелона в районе населенного пункта Бахмутское», — рассказали в Минобороны РФ.

ВСУ не перестают атаковать Донецк. Штаб территориальной обороны республики сообщил, что украинские военные используют запрещенные на Украине мины «Лепесток».