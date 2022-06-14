Представители российской и украинской сторон произвели обмен телами погибших в Запорожье. Об этом в Теlеgrаm-канале сообщила военкор Первого канала Ирина Куксенкова.

«Очередной обмен телами погибших произошел сегодня утром на линии боевого соприкосновения в Запорожской области», — написала она.

По ее словам, стороны передали по 56 тел.

Это не первый обмен погибшими в зоне спецоперации России на Украине. До этого представители конфликтующих сторон передавали тела 4 июня. Об этом также сообщала Куксенкова. В тот раз стороны передали друг другу по 160 погибших. Обмен также происходил в Запорожской области.

Запорожская область находится под контролем ВС России. Регион постепенно интегрируют в состав Федерации. В частности, 14 июня стало известно о подключении Запорожья к российской банковской системе.

Также в регионе растет спрос на получение гражданства РФ. Член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявлял, что российские паспорта жителям Запорожья начали выдавать 11 июня.