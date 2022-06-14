Представитель НМ ЛНР предположил, что на территории «Азота» осталось до 500 мирных жителей

Бойцы ВСУ могут удерживать на территории завода «Азот» в Северодонецке до 500 мирных жителей. Такое предположение в эфире телеканала «Россия 24» сделал официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко.

«Хочу отметить, что цифры варьируются — от 300 до 500 человек», — отметил он.

Марочко сообщил, что оставшиеся на территории «Азота» мирные жители находятся в затруднительном положении. Северодонецк достаточно продолжительное время находится в зоне активных столкновений ВСУ и союзных войск. В городе и, соответственно, на заводе нарушены коммуникации. К тому же ВСУ регулярно открывают огонь по Северодонецку.

«Люди, по сути, находятся на территории предприятия в заложниках», — подытожил он.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что военнослужащие ВСУ не могут покинуть Северодонецк, потому что союзные войска по факту заблокировали украинскую армию в этом районе.