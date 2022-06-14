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    14 июня 2022, 11:06

    Представитель НМ ЛНР предположил, что на территории «Азота» осталось до 500 мирных жителей

    Почти 500 мирных жителей могут оставаться на территории завода «Азот» в Северодонецке

    Александр Иванов

    Бойцы ВСУ могут удерживать на территории завода «Азот» в Северодонецке до 500 мирных жителей. Такое предположение в эфире телеканала «Россия 24» сделал официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко.

    Представитель НМ ЛНР предположил, что на территории «Азота» осталось до 500 мирных жителей

    «Хочу отметить, что цифры варьируются — от 300 до 500 человек», — отметил он.

    Марочко сообщил, что оставшиеся на территории «Азота» мирные жители находятся в затруднительном положении. Северодонецк достаточно продолжительное время находится в зоне активных столкновений ВСУ и союзных войск. В городе и, соответственно, на заводе нарушены коммуникации. К тому же ВСУ регулярно открывают огонь по Северодонецку.

    «Люди, по сути, находятся на территории предприятия в заложниках», — подытожил он.

    Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что военнослужащие ВСУ не могут покинуть Северодонецк, потому что союзные войска по факту заблокировали украинскую армию в этом районе.