Спецоперация 03 мая 2023, 15:16 Представитель Минобороны рассказал о боях за Артемовск Минобороны: российские штурмовые отряды продолжили бои на западе Артемовска РИА «Новости»

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Штурмовые подразделения, авиация, десантники и артиллеристы продолжили бои за западные кварталы Артемовска. За сутки украинские войска потеряли на Донецком направлении более 385 военнослужащих, заявил на брифинге представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Штурмовые отряды вели бои в западной части города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск сковывают действия противника на флангах», — сказал он.

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Российская авиация совершила за сутки девять вылетов, артиллерийские подразделения выполнили 63 огневые задачи. Армейская и оперативно-тактическая авиация, артиллерия и расчеты тяжелых огнеметных систем группировки войск «Юг» ударили по подразделениям Вооруженных сил Украины у населенных пунктов Богдановка и Григоровка ДНР.

Подразделения противника, по словам Игоря Конашенкова, остались без четырех боевых бронемашин и стольких же автомобилей, потеряли гаубицы Д-20, Д-30 и танк. Боевые потери ВСУ на Донецком направлении превысили 385 бойцов.

Под Авдеевкой Воздушно-космические силы России разбили скопление резервов украинских сил, на Марьинском направлении уничтожили артиллерийский расчет ВСУ.