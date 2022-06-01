Представитель ДНР в России назвала сроки открытия посольства в Москве

Посольство ДНР в России планируют открыть примерно в конце июня-начале июля. Об этом сообщила посол республики в РФ Ольга Макеева. Ее слова опубликовало РИА «Новости».

Она отметила, что в данный момент здание будущего посольства ремонтируют.

«Когда будут проведены все необходимые работы, я думаю, что это будет конец июня — начало июля, мы сможем открыться и начать полноценную работу», — сказала Макеева.

Однако отсутствие помещения не мешает послу республики вести работу прямо сейчас. По словам Макеевой, она уже проводит встречи с выходцами из ДНР, которые проживают в Москве и Подмосковье.

Штат посольства пока не до конца сформирован. Макеева сказала, что по началу состав дипкорпуса будет небольшим, но в случае необходимости его расширят.

Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что республика ведет переговоры с несколькими странами о признании независимости региона. Ее слова процитировал RT.