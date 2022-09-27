Председатель ЦИК ДНР сообщил о потоке угроз членам избирательной комиссии | 360°

Эксклюзив 27 сентября 2022, 11:41 Поделиться Telegram

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Viber Председатель ЦИК ДНР сообщил о потоке угроз членам избирательной комиссии Председатель ЦИК ДНР Высоцкий: враги пытаются нас напугать, шлют угрозы сплошным потоком РИА «Новости»

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Членам Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики постоянно поступают угрозы. Об этом сообщил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

«Враги пытаются нас напугать: шлют угрозы, сообщения сплошным потоком, они призывают нас не участвовать в референдуме», — отметил председатель ЦИК ДНР

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Он отметил, что запугать жителей республики не получится. Высоцкий признался, что утром 27 сентября «сам пошел и проголосовал», уточнив, что значит референдум. именно для него.

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«Для меня в этом бюллетене сошлись эмоции 2014 года: и горечь от утраты друзей, и радость, что наши дети идут в школу. Одновременно переполняет гордость за наших людей, когда они под обстрелами выходили на смены, трудились, рискуя жизнью», — подчеркнул Высоцкий.

По его словам, участвуя в референдуме, жители ДНР выражают желание жить в великой стране.

«Бюллетень будто новая страница в истории, которую нужно перевернуть и смело идти вперед, прогнав прочь все сомнения», — резюмировал председатель ЦИК.

Ранее было названо число проголосовавших на референдуме за пределами Херсонской области.

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