Спецоперация 27 декабря 2022, 12:00 Предприятие ОПК «Буревестник» досрочно отгрузило большую партию минометов для Минобороны УВЗ: научный институт «Буревестник» досрочно выполнил гособоронзаказ по поставке минометов Пресс-служба Минобороны

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Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) «Буревестник» в Нижнем Новгороде досрочно отгрузил большую партию минометов для Минобороны в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Уралвагонзавода» (УВЗ).

Предприятие ОПК «Буревестник» входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех». ЦНИИ направил в оборонное ведомство минометы 2Б24 калибром 82 миллиметра и 2Б11 калибром 120 миллиметров, а также запчасти и ремонтные комплекты для восстановления этого вооружения в зоне спецоперации. В УВЗ отметили, что выполнить заказ раньше срока удалось «благодаря ударному труду коллектива».

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Кроме того, удалось капитально отремонтировать 120-миллиметровые минометные комплексы 2С12.

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Ранее президент Владимир Путин поручил предприятиям оборонно-промышленного комплекса в 2023 году выполнить государственный оборонный заказ в полном объеме, как и в прошлые годы. Глава государства обозначил ключевую задачу предприятий ОПК: в короткие сроки обеспечить ВС России всем необходимым вооружением, техникой и боеприпасами хорошего качества.