Германия впервые обнародовала список предоставленного Украине вооружения

Германия впервые опубликовала на сайте кабмина перечень вооружения, которое уже предоставлено Украине и планируется к поставкам. В списке уже поставленного вооружения — 38 позиций, еще 25 — среди запланированных.

Судя по документу, ФРГ планирует отправить на Украину 30 зенитных самоходных установок Gepard, систему противовоздушной обороны IRIS-T, три реактивные системы залпового огня типа Mars, 22 грузовика, 80 пикапов Toyota.

«В этом списке представлен обзор немецкой летальной и нелетальной военной помощи Украине. Сюда входят поставки со складов Бундесвера, а также поставки промышленности, финансируемые за счет средств инициативы федерального правительства по модернизации», — пояснили на сайте немецкого кабмина.

Сообщается, что средства на «инициативу по модернизации» в ФРГ на 2022 год увеличили до двух миллиардов евро и дополнительные средства предназначены «в первую очередь для Украины». При этом они пойдут на финансирование обязательных взносов Германии в Европейский фонд мира, откуда могут быть возмещены расходы государств — членов ЕС на поддержку Украине.