«Праздник со слезами на глазах». Член Общественной палаты Подмосковья рассказала об эмоциях участников референдума | 360°

Эксклюзив 25 сентября 2022, 17:53 Поделиться Telegram

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Viber «Праздник со слезами на глазах». Член Общественной палаты Подмосковья рассказала об эмоциях участников референдума Замглавы ОП Подмосковья Дмитриева: в регионе нет существенных нарушений референдума РИА «Новости»

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Голосование о будущей территориальной принадлежности ДНР, ЛНР, а также на подконтрольных зачищенных областях Украины проходит не только в этих регионах, но и в России. В Подмосковье организованы 11 участков. Замглавы Общественной палаты региона Татьяна Дмитриева рассказала «360» о проходящем голосовании.

Она отметила, что ее коллеги могут только со стороны оценивать проведение референдума в регионе.

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«Тут есть наблюдатели от республик, от областей. Весь процесс выстроен в соответствии с законодательством ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей», — рассказала Дмитриева.

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По ее словам, за время выезда еще не случалось серьезных нарушений. Также ей удалось пообщаться с наблюдателями.

«Третий день мы ездим по разным избирательным участкам в Московской области. Все происходит динамично, общаясь с наблюдателями, нет никаких таких нарушений, которые могли бы бросить тень на прозрачность этого электорального процесса», — отметила она.

Замглавы Общественной палаты региона предположила высокую явку на референдуме. По ее словам, в голосовании примут участие десятки тысяч людей. Она понадеялась, что они сделают верное решение.

«Для кого-то жизнь начиная с 2014 года была кошмаром, который вот-вот должен прекратиться», — отметила Дмитриева.

Сам референдум она назвала выстраданным праздником. По ее словам, у жителей Донбасса раньше не могло быть и речи о каком-то долгосрочном планировании. Также Дмитриева сказала, что из-за ситуации в регионе у местных ребят не было мирного детства.

«Говорят, что любые выборы еще со времен СССР — определенный духоподъемный момент. Это праздник. Но сегодняшний праздник — со слезами на глазах. Выстраданное, вымученное решение», — описала она.

Также Дмитриева пожелала участникам референдума удачи в самоопределении и прекращения бед.

Для беженцев и выходцев с территорий, которые определяют свое будущее, на территории Московской области открыты 11 избирательных зон. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

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