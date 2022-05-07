Праздничные плакаты ко Дню Победы появились в Херсоне

На улицах украинского Херсона, контролируемого российскими ВС, появились плакаты, посвященные годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» с места событий.

Плакаты к 9 Мая городская администрация разместила вместо рекламных щитов на центральных улицах города и близ парков.

Также в субботу, 7 мая, в городе шла подготовка к празднованию Дня Победы. На площади возле администрации установили монитор. Там транслируется фронтовая видеохроника и песни военных лет.

В настоящее время Херсонская область в рамках спецоперации по демилитаризации Украины полностью взята под контроль ВС РФ. В регионе сформирована военно-гражданская администрация, налажено вещание российских телеканалов.

Ранее действующие власти региона заявили о том, что Херсонская область намерена стать одним из субъектов Российской Федерации.

Также с 1 мая в регионе начался переход на российские рубли. На полный переход понадобится до четырех месяцев. Все это время в Херсонской области можно будет пользоваться как гривной, так и рублями.