Православный хор спел «Офицеров» в полевом лагере спецоперации

Концерт православного хора и ансамбля «За веру и Отечество» Инженерных войск Вооруженных сил РФ прошел в полевом лагере. Кадры с концерта для участников спецоперации показало Минобороны РФ.

Сцену обустроили под открытым небом. Концертная бригада исполнила песни военных лет и современные, в том числе связанные со спецификой разных родов войск. Военные слушали их в полном обмундировании, некоторые сидели прямо на боевых машинах. В течение недели хор провел около 10 концертов в пунктах временной дислокации российских войск. Артисты выступили перед подразделениями, выполняющими боевые задачи в ходе специальной военной операции.

Тем временем в Севастополе готовятся к проведению всероссийского фестиваля военных оркестров войск национальной гвардии России «Всегда на страже», сообщил RT. Он пройдет с 10 по 12 июня.