Правоохранители установили источник теракта в Бердянске в День России
Подрыв трансформатора в Бердянске 12 июня устроили с помощью трех взрывных устройств
Следствие установило, что подрыв трансформатора в Бердянске устроили с помощью трех устройств и смеси. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
«В результате следствия выявлено, что было три взрывных устройства и зажигательная смесь», — сказал он.
Правоохранители подтвердили изначальную версию о причинах взрыва. Еще 12 июня Рогов сообщил, что на месте теракта были обнаружены следы устройств и зажигательной смеси. Он сказал, что их взаимодействие и привело к «неконтролируемому возгоранию и взрыву трансформаторного масла».
По его мнению, подрыв неспроста организовали 12 июня, в День России. Рогов сказал, что националисты планировали сорвать торжественные мероприятия и напугать жителей освобожденных территорий.
Замглавы регионального ГУ МВД Алексей Селиванов в день взрыва заявил, что инцидент является терактом.