Правоохранители установили источник теракта в Бердянске в День России

Следствие установило, что подрыв трансформатора в Бердянске устроили с помощью трех устройств и смеси. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«В результате следствия выявлено, что было три взрывных устройства и зажигательная смесь», — сказал он.

Правоохранители подтвердили изначальную версию о причинах взрыва. Еще 12 июня Рогов сообщил, что на месте теракта были обнаружены следы устройств и зажигательной смеси. Он сказал, что их взаимодействие и привело к «неконтролируемому возгоранию и взрыву трансформаторного масла».

По его мнению, подрыв неспроста организовали 12 июня, в День России. Рогов сказал, что националисты планировали сорвать торжественные мероприятия и напугать жителей освобожденных территорий.

Замглавы регионального ГУ МВД Алексей Селиванов в день взрыва заявил, что инцидент является терактом.