Право России на Азовское море доказали история, люди и оружие

Азовское море в историческом аспекте всегда принадлежало России, поэтому территориальные претензии Украины нельзя воспринимать всерьез. Так считает сотрудник Центра экспертного сопровождения «Эксполит» Илья Гераскин. По его мнению, российским военным важно полностью отрезать доступ Украины от Черного моря, чтобы лишить ее возможности получать морским путем вооружение от западных стран.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Азовское море всегда принадлежало России

Я бы взял за основательную базу три аспекта. Первый — исторический, он базовый. Все, что происходит на Украине, — оправданный исторически, закономерный процесс. России всегда принадлежало Азовское время, в свое время еще Русское царство, далее Российская империя.

А вся государственность украинская, с ее территорией и выходами к Черному и Азовскому морям — недоразумение, попустительство отдельных деятелей. Это спекуляция, которая удалась при разделе Советского Союза.

Источник фото: РИА «Новости»

Второй аспект — человеческий. Здесь следует выделить общественное настроение в Запорожье. Вслед за ЛНР, ДНР и Херсоном Запорожье идет за Россией, потому что чувствует себя единым целым с нашим государством.

По большому счету, мы один народ — и сейчас это как никогда стало явным. Люди чувствуют, понимают, где настоящее будущее, кто действительно может им гарантировать стабильность, процветание и справедливость.

Лишить Украину канала поставок оружия

Источник фото: РИА «Новости»

Третий аспект связан с военной составляющей спецоперации. Мы видим, как наши войска, войска самообороны Луганска и Донецка, а сейчас и Запорожья, а также недалеко до Николаева и Одессы, самоотверженно идут, возвращая себе то, что должно принадлежать русскому оружию. Этап за этапом наша спецоперация идет по Южному побережью Украины, и есть основания, что мы отрежем страну и от Черного моря.

Тогда важно будет сказать, что спецоперация прошла удачно и в какой-то степени Украина будет обескровлена, не имея возможности получить поставки. У них останется только западный фланг, со Львова.

А Одесса, как порт, который они держат, русский город, кстати говоря, должна быть в составе России, что позволит нам остановить поставки оружия, накачивающий Украину боеголовками НАТО.