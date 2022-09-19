США уличили в пособничестве Украине в подготовке уголовных дел против россиян | 360°

Спецоперация 19 сентября 2022, 14:25 Поделиться Telegram

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Viber США уличили в пособничестве Украине в подготовке уголовных дел против россиян Посол Украины в США заявила, Штаты помогают в подготовке уголовных дел против россиян Unsplash

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Представители США помогают в подготовке уголовных дел в отношении россиян, в том числе в международных инстанциях. Об этом заявила посол Украины в Штатах Оксана Маркарова в интервью телеканалу ABC.

По ее словам, речь идет о причастных к событиям в Изюме. Там недавно нашли массовые захоронения мирных граждан.

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«Там уже есть наши группы следователей, и мы получаем большую поддержку от Соединенных Штатов в реализации этих усилий, готовя не только уголовные дела против россиян на национальном уровне», — заявила Макарова.

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По ее словам, в данный момент уже ведется полноценная работа по этому вопросу. Также она отметила, что уголовные дела по событиям в Изюме рассмотрят в международных судах и в рамках расследований других стран.

Ранее стало известно, что в Изюме нашли массовое захоронение. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал, что это могут быть только братские могилы брошенных на поле боя солдат ВСУ. Также он назвал заявления украинской стороны типичной провокацией.

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