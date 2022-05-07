Правительство США приложит все усилия для изоляции России
Постпред США заявил, что Россию пока не смогут исключить из Совбеза ООН
Власти США пока не видят возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза ООН. Однако Штаты будут пытаться изолировать РФ. Об этом заявила постпред Америки при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью телеканалу PBC.
Она отметила, что просьба исключить Россию из Совбеза ООН исходила от властей Украины. Президент страны Владимир Зеленский сказал, что организация действует медленно и РФ необходимо лишить постоянного членства.
«Я также осведомлена об их (украинских властей — прим. ред.) запросе пересмотреть российский статус постоянного члена СБ ООН, но Россия является постоянным членом, я сейчас не вижу возможности того, что это каким-то образом изменится. Но мы продолжим попытки их изолировать», — сообщила Томас-Гринфилд.
Также она отметила, что знает о заявлении Зеленского относительно статуса РФ в Совбезе ООН и «с пониманием относится» к его точке зрения.
Кроме того, Томас-Гринфилд высказалась о действиях российских властей. Она сказала, что представители РФ якобы «угрожали применить ядерное оружие» и «озвучивали ложные обвинения в адрес США и украинцев относительно применения химического оружия».
«Мы знаем, что они способны применить химическое оружие. Они применяли их в Сирии. Так что нам нужно относиться к угрозе серьезно», — сказала Томас-Гринфилд.