Частичная мобилизация в России: увольняют ли с работы, как оформить призыв на работе, кто будет выполнять работу в период мобилизации | 360°

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Правительство России подготовит дополнительные меры для поддержки мобилизованных

Премьер-министр России Мишустин: кабмин подготовит меры поддержки мобилизованных россиян

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Мобилизованные россияне сохранят за собой свои рабочие места, объявил на оперативном совещании премьер-министр Михаил Мишустин. Он анонсировал новые меры поддержки от правительства России, сообщила пресс-служба кабмина.

Трудовые договоры работников, которых призовут по частичной мобилизации, приостановят, но не расторгнут. За ними сохранят их ставки, а на время отсутствия наймут других специалистов по срочному договору. Отдав долг родине, они смогут вернуться на работу.

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«Готовим и другие меры для поддержки наших ребят», — рассказал Михаил Мишустин.

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Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что меру распространят не только на трудовые договоры, но и на служебные контракты. Сохранить за собой места смогут работники предприятий и государственные гражданские служащие. Мобилизованные предъявят повестки, и работодатели издадут приказы о приостановке с ними трудовых договоров и выплате всех причитающихся на тот момент денег.

Время прохождения службы включат в страховой стаж для назначения пенсии по старости. Более того, мобилизованным дадут право на досрочный выход на пенсию.

Правительство РФ

Михаил Мишустин

Специальная военная операция РФ на Украине

Частичная мобилизация в РФ

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