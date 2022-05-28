Правительство Херсонской области сообщило о переходе на московское время

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион перешел на московской время. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Москва — это центр времени Херсонской области», — сказал он.

Уточняется, что переход на зимнее время в регионе отменен. Также на московское время перешла часть Запорожской области, подконтрольная российским военным. Кроме того, там начали вещание российские телеканалы и радиостанции, возобновляются торговые связи с Крымом.

Ранее правительство Херсонской области закрыло границы с остальной Украиной. Стремоусов заявил, что такое решение приняли с целью безопасности.

Он призвал ни в коем случае не выезжать в другие регионы страны, так как, по его словам, там пропадают мужчины.