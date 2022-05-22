Правительства ЛНР и ДНР установило новый курс рубля к гривне

Правительства двух республик Донбасса установили новые курсы рубля к гривне при определении цен на товары и услуги. На территории Луганской и Донецкой народных республик устанавливается курс в размере двух российских рублей за одну украинскую гривну.

Постановление правительства ЛНР опубликовано на официальном сайте и вступает в силу 23 мая. При необходимости округление осуществляется до целых единиц в большую сторону.

Аналогичный приказ опубликован на сайте главы ДНР Дениса Пушилина.

«Внести в подпункт 1,3 пункта 1 указа главы Донецкой Народной Республики от 26 марта 2022 года № 104 «О временном порядке использования наличной украинской гривны на территории Донецкой Народной Республики» изменение, заменив слова «2,5 российских рубля» словами «2,0 российских рубля», — говорится в постановлении.

В начале мая стало известно, что абоненты телефонных операторов из ЛНР и ДНР получат префикс российских номеров +7. Нововведение начало действовать с 7 мая. Префикс появляется при совершении звонков и отправке сообщений жителями Донецкой и Луганской народных республик.