Спецоперация 07 апреля 2024, 03:16 Прапорщик Космин защитил сослуживцев и машину с боеприпасами, уничтожив два дрона ВСУ Минобороны: прапорщик Космин уничтожил два дрона ВСУ и выполнил задачу РИА «Новости»

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Старший прапорщик Иван Космин сумел выполнить задание по подвозу боеприпасов, уничтожив два украинских дрона. Подробности очередного героического поступка российского военного рассказала пресс-служба Минобороны.

Автомобиль с боеприпасами и материальными средствами стал целью для беспилотников противника. Прапорщик Космин распорядился увести машину в густую лесополосу. Военнослужащий сменил позицию и подавил один беспилотник противодронным ружьем, а второй сбил из стрелкового оружия.

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Действия прапорщика позволили сберечь личный состав и работоспособность техники. Поставленная задача по подвозу боеприпасов была успешно выполнена.

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