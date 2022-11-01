Прапорщик из Нижегородской области отправился на спецоперацию добровольцем вслед за сыном | 360°

Спецоперация 01 ноября 2022, 22:15 Прапорщик из Нижегородской области отправился на спецоперацию добровольцем вслед за сыном

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Прапорщик из Нижегородской области принял решение отправиться на специальную операцию в качестве добровольца. Он поедет туда вслед за своим сыном. Об этом сообщила Pravda-nn.ru со ссылкой на военный комиссариат Нижегородской области.

Мужчина уже подписал контракт с Министерством обороны РФ, а также прошел необходимое медицинское обследование. Он заявил, что не способен оставаться в стороне в столь сложной для страны ситуации.

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Прапорщик отправится служить в бригаду береговой охраны. Его сын также проходил службу в ее рядах.

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