11 марта 2023, 13:02
Прапорщик из Дагестана спас сослуживцев в зоне спецоперации
Прапорщик Баширов: в тылу российских войск в зоне СВО готовилась диверсия
Прапорщик из Дагестана Магомед Баширов предотвратил диверсию в тылу российских войск в зоне спецоперации. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы главы кавказской республики. Их процитировало РИА «Новости».
По словам представителей ведомства, ситуация произошла в лесополосе.
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«Магомед заметил хорошо вооруженную группу украинских националистов, готовящихся к диверсии в тылу российских войск», — поделились они.
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Затем прапорщик рассказал о случившемся командиру своего подразделения и вступил в бой.
Для украинских диверсантов их обнаружение российским солдатом стало неожиданностью. Сослуживцы Магомедова уничтожили огневые точки противника, накрыв их шквальным огнем.
После окончания боестолкновения Баширов помогал раненым солдатам союзных сил выбраться из-под обстрела и лично оказал им медицинскую помощь.
Район спецоперации, в котором прапорщик проявил героизм, не уточняется.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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