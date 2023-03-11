Спецоперация 11 марта 2023, 13:02 Прапорщик из Дагестана спас сослуживцев в зоне спецоперации Прапорщик Баширов: в тылу российских войск в зоне СВО готовилась диверсия РИА «Новости»

Читать 360tv в

Прапорщик из Дагестана Магомед Баширов предотвратил диверсию в тылу российских войск в зоне спецоперации. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы главы кавказской республики. Их процитировало РИА «Новости».

По словам представителей ведомства, ситуация произошла в лесополосе.

Реклама

«Магомед заметил хорошо вооруженную группу украинских националистов, готовящихся к диверсии в тылу российских войск», — поделились они.

Реклама

Затем прапорщик рассказал о случившемся командиру своего подразделения и вступил в бой.

Для украинских диверсантов их обнаружение российским солдатом стало неожиданностью. Сослуживцы Магомедова уничтожили огневые точки противника, накрыв их шквальным огнем.

После окончания боестолкновения Баширов помогал раненым солдатам союзных сил выбраться из-под обстрела и лично оказал им медицинскую помощь.

Район спецоперации, в котором прапорщик проявил героизм, не уточняется.