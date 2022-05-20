Практику Третьего рейха с «полезными евреями» переняли для «хороших русских»

В Литве на Второй Антивоенной конференции предложили выдавать документ «хорошего русского». Подпись под ним якобы мобилизует активную часть «хороших, европейских» выходцев из России. Политолог Владимир Брутер в беседе с «360» вспомнил, что подобная практика существовала в Третьем рейхе.

Далее — его прямая речь.

Логика прошлого

Это что-то очень напоминает — например, «полезных евреев». На самом деле, логика та же самая: кого можно оставить в живых, а кого — нет; кого надо уморить голодом, а кто достоин жизни в цивилизованном обществе.

Я всегда говорил, что Евросоюз деградировал и докатился до реинкарнации Третьего рейха без Третьего рейха. В общем, еще одно подтверждение

Те, кто сначала были «хорошими евреями», необязательно избежали концлагеря и газовой камеры. Они должны понимать, что их жизнь — в руках других людей. Согласившись на это, они полностью теряют и статус, и облик человека. И вообще теряют сущность человека, который может сам за себя отвечать, принимать решения и сам в той или иной степени является хозяином своей судьбы.

На самом деле, в Германии на это не решатся. <…> А когда такие миньоны это делают, они получают поощрение от коллективного Запада с тем, чтобы демонизировать и деморализовать Россию как таковую подобными вещами. Они, наверное, не совсем понимают, что России это в целом безразлично. Но мелкие гадости по принципу «ай, моська, знать, она сильна» будут и дальше.

Политика как фейк

Думаю, что оппозиционно настроенных, когда они попадают в это «милое» общество, становится все меньше. Либо их там берут на довольство, либо они влачат жалкое существование. <...> Людей, которые убежали, никто никогда нигде долго не любит.

[Представление о реальной России, жизни простого российского человека] им не нужно. Это и есть степень и вид деградации ЕС — когда политика превращается в некий искусственно оживляемый фейк.

Это такой политический зомби, которого можно использовать точно так же, как его хозяин хочет сделать сейчас. Для них Россия — жупел (нечто, внушающее ужас, страх, отвращение — прим. ред.) и не более того. Посмотрите на сегодняшнее заявление [главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса] Баха, который говорит, что Россию и Белоруссию отстранили от соревнований, потому что плохое отношение [к ним] не могло бы гарантировать им безопасность. <...> Принцип олимпийского движения говорит о том, что организаторы гарантируют безопасность. Они переигрывают и говорят, мол, нет, мы не можем вам ее гарантировать, поэтому и не пускаем.

Готовность к ответственности

Предатели всегда имеют какую-то ценность. Другое дело: получая статус предателя, ты отказываешься от той первичной сущности, и тебя можно кормить по остаточному принципу, если ты не нужен для чего-то особого.

Обратите внимание: в Прибалтике до сих пор значительная часть русских не имеет гражданства. А Россия обещает гражданство всем жителям Херсонской и Запорожской областей при определенной ситуации.

Там подход к своим как к чужим. А здесь к чужим подход как к своим. Россия готова брать на себя ответственность за людей, которые в течение 35 лет практически никакого отношения к ней не имели. А там не готовы брать на себя ответственность даже за тех, кто там родился.