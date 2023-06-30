Спецоперация 30 июня 2023, 09:07 Позиционные бои начались на Купянском направлении — Марочко Экс-офицер Марочко сообщил о позиционных боях ВС России на Купянском направлении РИА «Новости»

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Российские силы ведут позиционные бои на Купянском направлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко в комментарии ТАСС.

«На Купянском направлении идут позиционные бои. В районе населенного пункта Купянск серьезных попыток наступления со стороны противника не отмечено», — рассказал он.

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По его словам, ВСУ больше всего заняты укреплением оборонительных позиций и ведением контрбатарейной борьбы. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков накануне говорил, что украинская армия потеряла за сутки на Купянском направлении свыше 25 своих бойцов.

Марочко также сообщал 30 июня, что российские военные отбили атаку ВСУ в районе Артемовска. Украинские силы использовали военную технику НАТО. Противник сделал попытку прорвать линию обороны в юго- и северо-западных направлениях.