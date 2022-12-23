23 декабря 2022, 09:59
Позицию ВСУ в зоне спецоперации уничтожили российской РСЗО «Ураган»
Минобороны: РСЗО «Ураган» нанесла удар реактивными снарядами по позиции ВСУ
Подразделения Центрального военного округа нанесли удар по позиции Вооруженных сил Украины. Они выстрелили снарядами реактивной системы залпового огня «Ураган». Видео работы расчета показало Минобороны России.
Операция прошла в зоне проведения специальной военной операции. Расчет РСЗО «Ураган» выехал на стартовую позицию и развернул там оборудование. После того как командир отдал приказ, военные выпустили по ней несколько реактивных снарядов. Они попали в цель — это подтвердила разведка, удары сняли при помощи беспилотников. Затем расчет ушел с позиции до нового задания.
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РСЗО «Ураган» помогает военным уничтожать артиллерийские и минометные батареи противника, пункты управления, войска на открытой местности и в укрытиях, склады боеприпасов и военную технику, рассказали в Минобороны России. Система выпускает реактивные снаряды калибром 220 миллиметров на расстояние до 34 километров.
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Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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