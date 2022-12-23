Спецоперация 23 декабря 2022, 09:59 Позицию ВСУ в зоне спецоперации уничтожили российской РСЗО «Ураган» Минобороны: РСЗО «Ураган» нанесла удар реактивными снарядами по позиции ВСУ

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Подразделения Центрального военного округа нанесли удар по позиции Вооруженных сил Украины. Они выстрелили снарядами реактивной системы залпового огня «Ураган». Видео работы расчета показало Минобороны России.

Операция прошла в зоне проведения специальной военной операции. Расчет РСЗО «Ураган» выехал на стартовую позицию и развернул там оборудование. После того как командир отдал приказ, военные выпустили по ней несколько реактивных снарядов. Они попали в цель — это подтвердила разведка, удары сняли при помощи беспилотников. Затем расчет ушел с позиции до нового задания.

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РСЗО «Ураган» помогает военным уничтожать артиллерийские и минометные батареи противника, пункты управления, войска на открытой местности и в укрытиях, склады боеприпасов и военную технику, рассказали в Минобороны России. Система выпускает реактивные снаряды калибром 220 миллиметров на расстояние до 34 километров.

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