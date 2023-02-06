Спецоперация 06 февраля 2023, 06:11 Позиции ВСУ в ДНР поразили с помощью зенитного комплекса С-60 Первая Славянская бригада ДНР поразила позиции ВСУ с помощью советского комплекса С-60 РИА «Новости»

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Первая Славянская бригада ДНР поразила позиции ВСУ на донецком направлении зенитно-артиллерийским комплексом С-60 советского производства. Видео работы орудия показало РИА «Новости».

Сначала оператор беспилотника зафиксировал подвоз личного состава противника на позицию, затем передал координаты, по которым он расположился. После этого на кадрах показано попадание снарядов нескольких орудий, в числе которых и С-60, по укреплениям ВСУ.

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Советский зенитно-артиллерийский комплекс С-60 использует зенитные пушки АЗП-57 калибра 57 миллиметров. Это орудие экспортировалось во многие страны.

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Минобороны России ранее сообщало об уничтожении силами российских ВКС двух радиолокационных станций ВСУ в Запорожской области. Российские военные, как уточнили в ведомстве, поразили радиолокационную станцию обнаружения маловысотных целей 35Д6, а также РЛС контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-37 в районе Малокатериновки.

Кроме того, украинские солдаты потеряли установки М-142 HIMARS И М-270 MLRS районе Краматорска в Донецкой Народной Республике. Также российские военные поразили три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, которые были обнаружены в районах Малиновки и Авдеевки (ДНР) и Дружелюбовки (Запорожская область).