Важное 05 сентября 2023, 12:03 Позиции ВС России улучшились после освобождения Новоселовского — Шойгу Глава Минобороны Шойгу: освобождение Новоселовского улучшило позиции ВС России РИА «Новости»

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Освобождение населенного пункта Новоселовское на Купянском направлении улучшило позиции российской армии по переднему краю. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу, проинформировало военное ведомство в своем сообщении.

«Действуя решительно на Купянском и Кременском направлениях, наши войска освободили населенный пункт Новоселовское, значительно улучшив позицию по переднему краю», — сказал он на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

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Также Шойгу заявил о колоссальных потерях, которые понесли ВСУ, пытаясь вести так называемое контрнаступление. Он подчеркнул, что противник не смог добиться успеха ни на одном из направлений.

Министр добавил, что наиболее напряженная обстановка сейчас сложилась на Запорожском направлении. Украинское военное руководство ввело в бой бригады из стратегического резерва, бойцы которого прошли подготовку под руководством иностранных инструкторов.