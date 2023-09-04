Спецоперация 04 сентября 2023, 11:03 Позиции российских сил под Авдеевкой и Марьинкой улучшились Врио ДНР Пушилин: позиции российских военных под Авдеевкой, Марьинкой улучшились РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские бойцы улучшили свои позиции под Авдеевкой и Марьинкой в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы видим определенное улучшение на Марьинском направлении. Это не очень ярко выражено в количестве километров или сотен метров, но каждый опорный пункт противника играет очень существенную роль», — сказал он.

Реклама

По его словам, российские военные смогли на Авдеевском направлении занять по крайней мере еще один опорный пункт ВСУ. Что касается Южно-Донецкого направления, то противник там пытался атаковать около Урожайного и Вербового. Однако ВС России не дали ему это сделать.

Пушилин подчеркнул, что на этом участке все российские позиции удалось удержать. Ранее Минобороны сообщало, что подразделения армии России улучшили положение на Донецком направлении, в районе Клещеевки.