Пожилую жительницу Донецка госпитализировали после ночного налета ВСУ

Жительница Донецка была госпитализирована после ночного обстрела Кировского района Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городской администрации Алексей Кулемзин.

Женщина 1946 года рождения получила минно-взрывную травму. Ее доставили в горбольницу № 24. Также были выбиты стекла в жилом доме на улице Малиновского, 9, повреждено остекление и газовая труба на улице Ревпути, 5.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня Кировский район Донецка атаковали 26 мая в 22:45 со стороны Красногоровки. По нему было выпущено пять снарядов калибром 122 мм. Ночью пострадал также Куйбышевский район. По нему огонь вели в 22:35 из населенного пункта Пески, выпустив четыре снаряда того же калибра.

В течение дня украинские войска обстреливали Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка. Было выпущено 32 снаряда калибром 122 миллиметра и 16 ракет из БМ-21 «Град».

Утром 27 мая украинские войска открывали огонь трижды. Они атаковали населенные пункты Пантелеймоновка, Гольмовский и Доломитное. Были использованы снаряды калибром 120 и 122 миллиметра, а также ракеты из БМ-21 «Град».