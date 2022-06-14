Пожилой мужчина погиб при обстреле Кирилловки в ДНР со стороны ВСУ

Мужчина 67 лет погиб при обстреле населенного пункта Кирилловка Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ. Об этом сообщили в Telegram представители ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

«Поступила информация о гибели гражданского лица — мужчины 1955 года рождения — в результате обстрела ВСУ населенного пункта Кирилловка Волновахского района», — написано в сводке.

ВСУ ударили по Кирилловке, временно присоединенной к администрации Тельмановского района, в 14:20. Со стороны населенного пункта Новоукраинка бойцы ВСУ выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.

Накануне в результате украинских обстрелов в ДНР погибли пять человек и пострадали 39. Донецк подвергся самому мощному артобстрелу за последние восемь лет. Глава республики Денис Пушилин заявил, что в связи с усилившимися обстрелами необходимо задействовать дополнительные союзнические силы, прежде всего российские. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные решения должно принимать Минобороны.