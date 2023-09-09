09 сентября 2023, 15:51
Пожилой мужчина погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ
СЦКК: 67-летний житель Киевского района Донецка погиб при обстреле ВСУ
Мужчина 67 лет погиб сегодня при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.
Мужчина находился на улице Новороссийской. Обстрел произошел в 11:20.
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Еще один мужчина, 58-летний житель того же района, пострадал при обстреле в 12:45 на улице Артема.
Повреждения получили здания центральной городской больницы № 20 и многоэтажка на той же улице, а на улице Батищева загорелась газовая труба. В Куйбышевском районе в результате сегодняшнего удара ВСУ оказались повреждены два частных жилых дома, хозпостройки и три автомобиля.
В Ясиноватой ранены двое сотрудников ООО «Мосмонолитстрой» — молодые люди 28 и 29 лет.
ДНР
ВСУ
Донецк
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