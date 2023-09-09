Спецоперация 09 сентября 2023, 15:51 Пожилой мужчина погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ СЦКК: 67-летний житель Киевского района Донецка погиб при обстреле ВСУ РИА «Новости»

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Мужчина 67 лет погиб сегодня при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Мужчина находился на улице Новороссийской. Обстрел произошел в 11:20.

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Еще один мужчина, 58-летний житель того же района, пострадал при обстреле в 12:45 на улице Артема.

Повреждения получили здания центральной городской больницы № 20 и многоэтажка на той же улице, а на улице Батищева загорелась газовая труба. В Куйбышевском районе в результате сегодняшнего удара ВСУ оказались повреждены два частных жилых дома, хозпостройки и три автомобиля.

В Ясиноватой ранены двое сотрудников ООО «Мосмонолитстрой» — молодые люди 28 и 29 лет.