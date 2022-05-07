Пожилая жительница ЛНР стала жертвой обстрела со стороны ВСУ

Женщина 72 лет погибла при обстреле населенного пункта Золотое-5 со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщило в Telegram представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

За сутки со стороны ВСУ в республике зафиксировали три обстрела, все они пришлись по одному населенном пункту. В сторону Золотого-5 выпустили 100 снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Жертвой стала одна мирная жительница, еще трое получили ранения. Кроме того, оказались повреждены 20 жилых домов, здание Золотовской средней школы № 4 и Психоневрологического диспансера.

Ранее стало известно, что врачи из Солнечногорска Московской области спасли 57-летнюю женщину из ЛНР, которая попала к ним с осколочным ранением. Ситуация осложнялась тем, что она проходила с травмой, полученной из-за взрыва снаряда, полтора месяца: местная больница была разрушена при обстреле, а потом женщина некоторое время пряталась в подвале и лечилась сама. Врачи Московской области считают, что она чудом осталась жива. В Солнечногорской облбольнице ей провели срочную операцию, которая прошла успешно. Состояние женщины стабильное, ее скоро выпишут.