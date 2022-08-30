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    30 августа 2022, 17:46

    Пожилая женщина погибла при обстреле ВСУ жилого массива в Новой Каховке

    ВГА Новой Каховки: женщина погибла при обстреле ВСУ жилого массива

    Юлия Баранова

    Женщина 80 лет погибла в результате удара Вооруженных сил Украины по жилому массиву Новой Каховки. Об этом сообщил представитель военно-гражданской администрации (ВГА) города Руслан Агаев.

    Пожилая женщина погибла при обстреле ВСУ жилого массива в Новой Каховке

    Агаев подчеркнул, что украинские военные ударили по жилым районам по приказу киевского режима. Его слова привели «Известия».

    «Зафиксировали погибшую, 80-летнюю бабушку», — уточнил он.

    Член ВГА подчеркнул, что под обстрел попали дома, где живут мирные люди.

    «По предварительным подсчетам, пострадало более 20 домов, большая часть из них не подлежит восстановлению», — сказал он.

    Массовую эвакуацию жителей в Новой Каховке объявили 29 августа из-за ракетных обстрелов. За сутки их было более 10. Удары украинские боевики наносят по гражданской инфраструктуре. Обстрелам в том числе подверглись территория ГЭС, близлежащие районы, шлюзовой канал, дороги и здания, находящиеся на территории станции.