Женщина 80 лет погибла в результате удара Вооруженных сил Украины по жилому массиву Новой Каховки. Об этом сообщил представитель военно-гражданской администрации (ВГА) города Руслан Агаев.

Агаев подчеркнул, что украинские военные ударили по жилым районам по приказу киевского режима. Его слова привели «Известия».

«Зафиксировали погибшую, 80-летнюю бабушку», — уточнил он.

Член ВГА подчеркнул, что под обстрел попали дома, где живут мирные люди.

«По предварительным подсчетам, пострадало более 20 домов, большая часть из них не подлежит восстановлению», — сказал он.

Массовую эвакуацию жителей в Новой Каховке объявили 29 августа из-за ракетных обстрелов. За сутки их было более 10. Удары украинские боевики наносят по гражданской инфраструктуре. Обстрелам в том числе подверглись территория ГЭС, близлежащие районы, шлюзовой канал, дороги и здания, находящиеся на территории станции.