Спецоперация 02 августа 2023, 03:07 Пожары вспыхнули под Одессой после ударов «Гераней» «РВ»: пожары начались под Одессой после ударов российских дронов «Герань» Pxhere

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Российские военные с помощью дронов «Герань» нанесли удары по целям под Одессой. После этого в регионе начались пожары, сообщили авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Под Одессой пожары от ударов „Гераней“», — указали авторы канала.

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По данным военкоров, несколько очагов возгорания зафиксировали в Измаиле. Также отмечается, что дроны атакуют Киев через Бучу и Ирпень. Других деталей пожара не приводится.

Комментариев от местных властей пока также не поступало.

Сейчас в Одесской области объявлена воздушная тревога. Как следует из данных официального ресурса по оповещению населения, сигнал тревоги звучит в Киеве и Киевской области, а также в подконтрольной Киеву части ЛНР.

В ночь на 2 августа украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской области. Вечером 1 августа взрывы прогремели в Харьковской области Украины. Через несколько минут после этих сообщений стало известно о взрывах и в самом Харькове. В тот период в регионе звучали сирены воздушной тревоги.