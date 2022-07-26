Пожарные предотвратили распространение огня на частный сектор с горящей нефтебазы в Донецке

Нефтебаза в Донецке загорелась после обстрелов со стороны ВСУ, но пожарно-спасательным отделениям удалось локализовать огонь. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС ДНР.

«В 08:04 пожар был локализован. Ликвидация пожара продолжается», — сообщили представители ведомства.

Источник фото: МЧС ДНР

Они уточнили, что, по предварительной информации, от возгорания никто не пострадал. По данным ведомства, пожарные смогли предотвратить переброс пламени на частный сектор.

В МЧС ДНР о пожаре узнали в 02:14 26 июля. К месту возгорания направили пожарно-спасательные отделения. По прибытии они установили, что пожар охватил шесть стационарных цистерн с топливом объемом по 50 кубических метров. По данным МЧС ДНР, пожар начался из-за попадания в нефтебазу взрывоопасного предмета.

Источник фото: МЧС ДНР

Всего в тушении возгорания ведомство задействовало 20 единиц техники и 96 человек личного состава.