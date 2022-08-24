Пожар в ТЦ «Галактика» в Донецке распространился на 5 тысяч квадратных метров

Площадь пожара в донецком торговом центре «Галактика» после обстрела ВСУ достигла пяти тысяч квадратных метров. Предварительные данные МЧС обнародовал ТАСС.

В соцсетях продолжают распространяться жуткие кадры с места происшествия. На видео — густой черный дым и пожарные машины.

Сильный пожар виден почти во всем городе.

О прямом попадании украинского снаряда в торговый центр микрорайона Широкого сообщил глава Донецка Андрей Кулемзин. Информации о пострадавших пока нет.

Судя по сводке представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня, утром под обстрел ВСУ попали Кировский и Петровский районы Донецка. Кроме того, украинские боевики обстреляли Зайцево, Горловку, Александровку и Старомихайловку. По данным Кулемзина, в Александровке погиб 59-летний мужчина, а при обстреле Старомихайловки пострадали два частных дома.