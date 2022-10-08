Пожар на топливной станции в Иловайске после прилета HIMARS потушили | 360°

Спецоперация 08 октября 2022, 09:06 Поделиться Telegram

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Viber Пожар на топливной станции в Иловайске после прилета HIMARS потушили Пожар, возникший после удара ВСУ по топливной станции Иловайска, потушили РИА «Новости»

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Возникший на месте ночного прилета снаряда HIMARS по топливной железнодорожной станции Иловайска пожар ликвидирован. Об этом рассказал корреспондент РИА «Новости» со слов местных жителей.

Они сообщили, что взрывы прозвучали около полуночи. После этого местные жители спрятались в убежищах и переждали обстрел там.

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«Когда чуть-чуть затихло, вышли и увидели, что полыхают наши резервуары с дизельным топливом», — поделился один из очевидцев.

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По его словам, после обнаружения пожара местные жители сообщили о случившемся в МЧС. Спасатели прибыли на место возгорания. Однако полностью устранить пожар им удалось только к утру.

Факт прилета снарядов по Иловайску с украинской стороны ранее подтвердили сотрудники представительства ДНР в СЦКК. По их данным, обстрел населенного пункта зафиксирован ровно в полночь, с 7 на 8 октября. Сотрудники ведомства сообщили, что всего по Иловайску в это время было выпущено шесть ракет.

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