Пожар случился на нефтебазе в Макеевке после обстрела ВСУ

Возгорание зафиксировали на территории нефтебазы в Макеевке. Оно началось после обстрела со стороны украинских сил. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В ведомство поступила информация об атаке ВСУ на нефтебазу на улице Антропова в Червоногвардейском районе Макеевки.

«В результате попадания боеприпаса ВФУ на территории зафиксировано возгорание», — сказано в сообщении представительства в Telegram.

Ранее представительство сообщало, что утром 3 августа украинские войска выпустили по Макеевке три снаряда калибром 155 миллиметров.

Также обстрелу подвергся Куйбышевский район Донецка, в него выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Атака велась о стороны населенного пункта Первомайское.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в городе нашли мины «Лепесток», запущенные украинскими нацистами.