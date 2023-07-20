Спецоперация 20 июля 2023, 04:18 Пожар разгорелся в Николаеве после взрывов Unsplash

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Сильный пожар вспыхнул в центре Николаева после нестойких взрывов. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр украинского города Александр Сенкевич.

«Пожар очень серьезный», — написал он.

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По словам главы Николаева, сейчас на месте возгорания работают сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в Николаевской области сработал сигнал воздушной тревоги. Всех местных жителей попросили пройти в ближайшее укрытие. Сирены работали в городе более трех часов.

Украинское издание «Страна» писало о прогремевших в Николаеве взрывах. Никаких подробностей журналисты не привели. Также взрывы прозвучали во Львове, Одессе и Сумской области.