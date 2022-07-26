ВСУ обстреляли Буденновский район Донецка, в результате чего на местной нефтебазе вспыхнул пожар, сообщило РИА «Новости». На объекте работают сотрудники МЧС, пожарные и правоохранители.

В ночь на 26 июля украинские военные обстреляли столицу ДНР из орудий натовского калибра 155 миллиметров. По данным представительства республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК), под огнем ВСУ также оказался Куйбышевский район города. Информации о повреждениях зданий нет.

Запад пытается поддерживать Украину, отправляя ей вооружение и технику. Ранее Польша прислала для нужд ВСУ танки PT-91 Twardy. Однако это не мешает союзным войскам теснить украинскую армию. В Киеве продолжают скрывать реальные потери ВСУ.