Спецоперация 04 сентября 2023, 08:36 Пожар начался в Днепропетровской области после взрыва Глава Лысак: в Днепропетровской области повредили объект инфраструктуры Соцсети

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Взрыв повредил объект инфраструктуры в Днепропетровской области утром 4 сентября. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Возник пожар. Последствия уточняются», — написал он.

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По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Как уточнил Лысак, ночь в Днепропетровске прошла спокойно.

Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 06:10, а затем повторно в 07:00, сообщил Telegram-канал «Воздушная тревога». В 07:58 население оповестили об отбое тревоги.

«Обратите внимание, что тревога еще продолжается в городе Никополь и Никопольском территориальном обществе», — отметили в сообщении.

Ранее воздушную тревогу объявляли в Кривом Роге после серии взрывов. Жителей просили оставаться в укрытии.