Пожар начался на территории «ДонПластАвтомата» в Донецке после обстрела ВСУ

Возгорание зафиксировали на территории завода «ДонПластАвтомат» в Донецке. Он начался после обстрела украинских войск. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксировано возгорание на территории завода „ДонПластАвтомат“ в Киевском районе Донецка», — написал он в Telegram.

Представители ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) в Теlеgrаm сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк со стороны Авдеевки. Оттуда было выпушено 10 ракет из БМ-21 «Град». Также атака шла из населенного пункта Пески, оттуда украинские военные выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра.

Также пострадала Новобахмутовка. Из Сухой Балки в направлении этого населенного пункта ВСУ направили шесть снарядов калибром 122 миллиметра.