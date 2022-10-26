Нефтебаза загорелась после удара украинских боевиков по Шахтерску в ДНР | 360°

26 октября 2022, 22:36
Нефтебаза загорелась после удара украинских боевиков по Шахтерску в ДНР
Мэр Шахтерска Шатов сообщил о пожаре на нефтебазе после удара ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Шахтерску в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в среду сообщил ТАСС со ссылкой на слова мэра города Александра Шатова.
Он отметил, что, по предварительным данным, прилет был совершен в район железной дороги.
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«Есть возгорания цистерн с топливом. Подробности уточняем», — подчеркнул Шатов.
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Информации о пострадавших пока не поступало. В донецких пабликах сообщают, что огонь с нефтебазы перекинулся на близлежащие гаражи.
Сегодня украинские боевики уже обстреляли Минеральное, Каштановое и Александровку в ДНР. Последний поселок относится к Петровскому району Донецка и расположен в одном километре от Марьинки, в котором разместились позиции ВСУ.
Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил в среду, что группа украинских боевиков до четырех батальонно-тактических групп за минувшие сутки пыталась прорваться от села Давыдов Брод в сторону села Ищенка. Атаки ВСУ были отбиты российскими силами. Также Стремоусов назвал лживой информацию киевских властей о накоплении 60 тысяч войск для наступления на Херсон, сообщил RT.
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