Нефтебаза загорелась после удара украинских боевиков по Шахтерску в ДНР | 360°

Спецоперация 26 октября 2022, 22:36 Нефтебаза загорелась после удара украинских боевиков по Шахтерску в ДНР Мэр Шахтерска Шатов сообщил о пожаре на нефтебазе после удара ВСУ

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Шахтерску в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в среду сообщил ТАСС со ссылкой на слова мэра города Александра Шатова.

Он отметил, что, по предварительным данным, прилет был совершен в район железной дороги.

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«Есть возгорания цистерн с топливом. Подробности уточняем», — подчеркнул Шатов.

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Информации о пострадавших пока не поступало. В донецких пабликах сообщают, что огонь с нефтебазы перекинулся на близлежащие гаражи.

Сегодня украинские боевики уже обстреляли Минеральное, Каштановое и Александровку в ДНР. Последний поселок относится к Петровскому району Донецка и расположен в одном километре от Марьинки, в котором разместились позиции ВСУ.

Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил в среду, что группа украинских боевиков до четырех батальонно-тактических групп за минувшие сутки пыталась прорваться от села Давыдов Брод в сторону села Ищенка. Атаки ВСУ были отбиты российскими силами. Также Стремоусов назвал лживой информацию киевских властей о накоплении 60 тысяч войск для наступления на Херсон, сообщил RT.