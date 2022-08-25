Пожар начался на химзаводе в Горловке после обстрела ВСУ

В результате обстрела со стороны ВСУ на химзаводе «Стирол», который находится в Калининском районе Горловки, загорелась трансформаторная подстанция. Об этом в Теlеgrаm-канале сообщил мэр города Иван Приходько. На территории ГП «Трансаммиак» горит кровля здания.

«По уточненным данным, в результате обстрела со стороны ВСУ на территории ГП „Стирол“ горит трансформаторная подстанция 110 кВт, на территории ГП „Трансаммиак“ горит кровля здания. Экипажи МЧС выехали на места происшествий», — написал мэр Горловки.

МЧС ДНР сообщило, что пожар на территории предприятия «Стилор» локализован, продолжается его ликвидация.

«В 19:42 пожар удалось локализовать, ликвидация продолжается», — говорится в сообщении в Тelegram-канале ведомства.

В результате украинской вооруженной агрессии частично обесточены поселки Мирный и Аксеновка в Горловке. Без электроэнергии остались 1026 абонентов, сообщил Приходько.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. В 20:39 силами МЧС ДНР пожар ликвидирован, сообщили в Telegram-канале.