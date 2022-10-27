Пожар на железнодорожной станции в Шахтерске удалось локализовать | 360°

Спецоперация 27 октября 2022, 02:29 Пожар на железнодорожной станции в Шахтерске удалось локализовать МЧС ДНР: в Шахтерске локализовали пожар на территории железнодорожной станции

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Пожарные локализовали возгорание на территории железнодорожной станции в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщило в Telegram-канале МЧС по региону. В результате обстрела ВСУ повредили цистерны с топливом, которые и загорелись.

«Благодаря слаженным действиям пожарных от огненной ловушки удалось сохранить 42 железнодорожные цистерны с топливом», — сообщила пресс-служба ведомства.

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Сотрудники МЧС предотвратили распространение пламени на рядом расположенную жилую застройку и угрозу взрыва. В настоящее время на месте пожара работают свыше 100 человек и 25 единиц техники.

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После атаки ВСУ свыше 10 цистерн с топливом загорелись на территории железнодорожной станции в Шахтерском районе. Пожарные получили сообщение о возгорании в 21:29. Сведений о возможных пострадавших пока не поступало.

Ранее мощный взрыв прогремел в городе Шахтерск в Донецкой Народной Республике. Как сообщил источник РИА ФАН, у вокзала взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами.