Пожар на элеваторном комплексе в Рубежном произошел после атаки украинских военных

Пожар в элеваторном комплексе на 30 тысяч тонн зерна вспыхнул в городе Рубежное в ЛНР из-за обстрела со стороны ВСУ. Во время атаки украинские военные использовали артиллерийские орудия.

По данным РИА «Новости», ЧП произошло на элеваторном комплексе, принадлежащим компании ООО «Голден Агро». Он начал работать два года назад.

Из-за обстрела со стороны ВСУ элеваторы комплекса оказались разбиты снарядами. Часть сельхозпродукции высыпалась из хранилищ. Зерно частично почернело, над ним клубится дым.

По предварительной информации, обстрел велся со стороны позиций ВСУ в районе Лисичанска. Местные жители приезжают к комплексу, чтобы набрать зерна. По словам одной из местных жительниц, она набрала его, чтобы покормить кур или попробовать испечь хлеб.