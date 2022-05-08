«Поздно пить боржоми»: Рогозин отреагировал на утечку о разведданных для Украины в СМИ США

США едва ли смогут «замазать» свое участие в передаче разведывательных данных Украине, а также «прямое участие в убийстве» российских военных. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комментируя слова директора ЦРУ, раскритиковавшего утечки в СМИ о предоставлении данных американских спецслужб Украине, что помогало последней наносить удары по российским вооруженным силам.

«Поздно пить боржоми, мистер Бернс. <…> Вам вряд ли удастся замазать прямое участие США в убийстве российских военнослужащих и передаче разведданных, в том числе космических сервисов связи и наблюдения, которые осуществлялись орбитальными группировками Соединенных Штатов, включая Starlink, и Евросоюза», — написал Рогозин.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс назвал «безответственными и опасными» утечки в СМИ информации, касающейся обмена разведданными между США и Украиной.

Газета The New York Times сообщила, что США тайно передают Киеву данные о событиях на поле боя в режиме «реального времени», что позволяет ВСУ наносить удары по российским военным. Кроме того, источник CNN заявил, что американская разведка предоставила Украине данные о местонахождении крейсера «Москва» в день, когда на нем случился пожар.

Президент США Джо Байден потребовал от спецслужб и Пентагона остановить подобные утечки в дальнейшем.